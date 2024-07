A Spazio 211 concerti accessibili per tutte e tutti con Oltranza Festival

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 2 luglio 2024) Prosegue fino a domenica 15 settembre, dove l’arte dell’incontro contro ogni barriera promuove ogni giorno in tutta la città la totaletà dei luoghi della cultura a Torino. Iltrova ora il suo culmine, domenica 7 luglio, con tre grandi211 a partire dalle ore 19, si svolgerà lo speciale showcase di Pietro Morello Super Guest e saranno presenti due altri grandi ospiti come Selton e Spaghetti Spezzati. Un grande evento pensato per divertire, sensibilizzare, e soprattutto unire, aggregare le persone, perché l’arte e l’incontro sono un diritto di. Con il suo motto “La felicità è una scelta“, Pietro Morello tocca ogni giorno il cuore di una vastissima community online, con oltre 3,7 milioni di follower su TikTok, ma il suo impatto va ben oltre i numeri.