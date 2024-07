9 film da vedere al cinema a luglio oltre a Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarà unricco didaal. Tutti attendono la nuova avventura diin cui il supereroe più scorretto di casa Marvel questa volta verrà affiancato da. Si va invece a caccia di tornadi con il reboot di Twister del 1996, mentre Kevin Costner sale a cavallo nel suo nuovo western Horizon: An American Saga (diviso in due parti, con una terza in pre-produzione). In estate, poi, non può mancare l’horror. Ne segnaliamo due: The Well di Federico Zampaglione e Immaculate - la prescelta con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli. Scarlett Johansson e Channing Tatum sono infine i protagonisti della commedia Fly me to the Moon - Le due facce della Luna. 10daalHorizon: An Amercan Saga Parte 1 - Dal 4Kevin Costner in Horizon: An American Saga Parte 1 Richard ForemanKevin Costner torna al genere che ama di più.