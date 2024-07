Wimbledon Gauff parte spedita bene Osaka e Raducanu escono di scena Andreeva e Zheng

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giornata di emozioni in questi primi turni femminili di2024. Al maschile ci sono state meno sorprese, mentre al femminile ci sono state almeno due sorprese nitide in questa prima giornata di gare. Le eliminazioni più sorprendenti sono state indubbiamente quelle di Mirrae Qinwen. La russa, semifinalista di recente al Roland Garros, ha ceduto in tre set al talentino ceco Brenda Fruhvirtova (classe 2007 come Mirra) con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in due ore di match.ha invece perso contro la neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Nessun problema per Coco, testa di serie numero 2. La statunitense ha battuto nel derby 6-1, 6-2 Caroline Dolehide perdendo una sola volta il servizio e sbagliando pochissimo.