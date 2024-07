Vetrine Rosso Blu la premiazione | ecco chi ha vinto il contest per il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Una festa in grande stile, proprio nel teatro in cui ilcalcio ha raggiunto il sogno Champions League. Non poteva concludersi diversamente l’iniziativaBlu di Confcommercio Ascom, realizzata insieme a Emil Banca e al Carlino, che, nella cornice dello stadio Dall’Ara, ha premiato le attività commerciali e i negozianti che hanno partecipato al progetto, riempiendo di colore e tifoseria lee gli ingressi degli esercizi. Una mattinata di gioia e di ringraziamento ha coinvolto ben 210 esercenti, anche se le adesioni complessive, in questi mesi, sono state molto di più. Sulla Terrazza Bernardini, i partecipanti, uno a uno, sono saliti sul palco per ritirare il proprio premio: una pergamena come attestato di partecipazione e un abbonamento al nostro quotidiano di un mese, con la possibilità di rinnovo a prezzo scontato.