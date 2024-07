Una piattaforma per semplificare la contabilità delle aziende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)la vita contabile e finanziariapiccole e medie imprese. È questa la mission di Sibill, una startup specializzata in soluzioni software as a service (SaaS) per la gestione contabile e finanziariaPmi, nata meno di 3 anni fa e che ha appena portato a termine una raccolta di capitale di 6,7 milioni di euro confermando così la bontà del suo modello di business e la capacità del team di attrarre l’attenzione e gli investimenti in Italia anche di operatori internazionali. Fondata da Mattia Montepara (ceo), Lorenzo Liguori (chief product officer) e Dario Prencipe (chief data officer), con la nuova operazione Sibill vede entrare nel proprio azionariato un nuovo fondo internazionale: Keen Venture Partners, che va ad affiancarsi ai già esistenti investitori Exor Ventures, Founders AS, Global Founders Capital, Not Boring, Banana Capital, Plug&Play Tech Center, oltre a diversi business angel italiani e stranieri.