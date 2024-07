Susan Sarandon le nozze della figlia Eva Amurri | Una festa deliziosa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fiori d’arancio per ladi. Come documentato in esclusiva da People, l’attrice e blogger Evaè convolata acon il compagno Ian Hock lo scorso 29 giugno. Un amore nato in un momento per lei piuttosto complicato, alle prese col divorzio dal precedente marito e con la sua ultima gravidanza, ma che è cresciuto lentamente e con un corteggiamento che ha dato i suoi frutti a ben vedere. Evaoggi è felice e ha scelto di raccontare i dettagli dellein un’intervista. Il romantico matrimonio di Evae Ian Hock Una cerimonia destinata a pochi intimi, su tutti mammae l’attore Tim Robbins, che per lei è stato come un padre (le due star di Hollywood sono state insieme per ben 23 anni). Evanon avrebbe potuto chiedere di meglio dalla vita se non incontrare un uomo come lo chef Ian Hock, che l’ha corteggiata a lungo e conquistata con estrema dolcezza (e pazienza).