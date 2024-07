Stato di allerta Charlie Nelle basi europee sale l’allarme terrorismo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) In diversemilitari statunitensi in tutta Europa èalzato il livello dia “” durante il fine settimana, aumentando così al secondopiù alto possibile la protezione e la capacità di reazione connesse. Secondo i funzionari che per primi hanno parlato con la CNN (e poi via via corroborato con altri media la situazione) le preoccupazioni si legano a un attacco terroristico “imminente” contro il personale o le strutture militari americane. Tutto avviene in concomitanza con l’anniversario decennale della proclamazione del Califfato, mentre la caccia agli alti funzionari dell’organizzazione baghdadista continua (perché continua incessante il proselitismo); le delegazioni si stanno già organizzando per le Olimpiadi di Parigi che inizieranno tra poco; gli Europei di calcio ospitati in Germania (contro cui la propaganda dell’Is ha lanciato strali e minacce) sono entrati nella fase più vivace dell’eliminazione diretta.