Sinner non brilla all’esordio a Wimbledon | Con Berrettini dovrò alzare il livello Di sicuro sarà dura

(Di lunedì 1 luglio 2024) Qualche difficoltà più del previsto, ma Janniksupera comunque il debutto a: il numero 1 del mondo piega in quattro set un ottimo Yannick Hanfmann e si garantisce il derby contro Matteoal secondo turno, che verrà piazzato con ogni probabilità sul Campo Centrale. Queste le dichiarazioni dell’azzurro nell’intervista di ritiro a fine partita in campo: “Sicuramente è stata piùrispetto a quello che mi aspettavo, ma sono molto contento di essere al secondo turno e grazie a tutti per avermi supportato. Ha giocato veramente bene a un certo punto e non è stato facile, serviva davvero bene. Spero di elevare il mionel match di secondo turno e vedremo cosa succederà”- “Questa è l’erba, non si riesce a controllare sempre tutto.