Sindaco Cogne cerchiamo di salvare la stagione turistica

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Siamo fiduciosi di poterlaè una località che vive di turismo e noi stiamo lavorando per trovare un sistema che ci consenta in breve tempo di portare ai nostri affezionati villeggianti". Lo ha detto all'ANSA indiFranco Allera all'indomani dell'alluvione che ha causato gravi danni alle infrastrutture, in particolare alla strada regionale 47. "Da stamattina - ha aggiunto - è ripresa l'evacuazione dei turisti in elicottero, ce ne sono ancora 600 da portare a valle. Contiamo anche a breve di aprire una strada trattorabile per Valnontey e di sistemare l'acquedotto". .