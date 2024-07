Rottamazione quater ipotesi nuova sanatoria | troppo pochi hanno pagato i debiti con il Fisco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) La cosiddetta, cioè la quarta rata dell’agevolazione prevista per il pagamento delle cartelle esattoriali arretrate non corrisposte, si è dimostrata essere un flop. Lo scorso 5 giugno, data di chiusura, solo la metà dei contribuenti chiamati al versamento delle somme aveva onorato la propria rata fiscale, con i conti pubblici che ne risentono. Nel piano del governo l’operazione avrebbe dovuto portare a un incasso per le casse dello Stato pari a 300 milioni di euro, ma sono stati solo 200 i milioni entrati, con il consequenziale buco di 100 milioni di euro. Proprio questa situazione starebbe spingendo il governo a valutare la possibilità di una, laDato il buco da 100 milioni venutosi a creare, il governo starebbe pensando a unache permetterebbe l’adesione ai contribuenti che fin qui nonfatto ricorso alladelle cartelle esattoriali.