Questi modelli 3D di cervelli con cellule di diverse persone sono i primi nel loro genere

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nuovi3D rivoluzionari per lo studio del cervello umano Per la prima volta, ricercatori hanno sviluppato3D del cervello umano che includono una vasta gamma di tipi cellulari da“villaggi in un piatto” potrebbero essere fondamentali nello studio delle risposte cerebrali ai farmaci. Un passo avanti nella ricerca cerebraleinnovativi organoidi cerebrali, chiamati Chimeroidi, combinanoprovenienti da fino a cinque donatori diversi. Lo studio indica che in futuro potrebbero coinvolgereprovenienti da centinaia di individui diversi, aprendo così nuove prospettive nelle ricerche personalizzate sulle terapie cerebrali. La creazione dei Chimeroidi: un processo L'articolo3D dicondinelproviene da News Nosh.