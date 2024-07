Pattinaggio artistico a rotelle | Alessandro Liberatore cala il poker agli Italiani 2024 2 Danilo Gelao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arriva il primo verdetto di peso al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, impianto sportivo sito nel cuore della Val Camonica che ospita in questi giorni i Campionatidi. Nella categoria individuale maschile Senior infattiha conquistato il suo quarto titolo consecutivo, presentando un programma libero dal contenuto tecnico di alto profilo. Incantando il pubblico presente con un free intitolato “Il sogno impossibile, il sogno olimpico”, l’atleta bolognese ha consolidato la leadership già ipotecata in occasione dello short mettendo sul piatto un layout intelligente e ben congegnato. Nello specifico come primo elemento l’allievo seguito dal team guidato da Sara Locandro ha atterrato un triplo loop combinato con il triplo toeloop (chiamato sottoruotato), per poi snocciolare un’altra catena, ovvero triplo flip/euler/triplo salchow.