Panariello VS Masini – Il Ritorno due nuove date del tour estivo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) DueperVS– Il, una nuova sfida fra battute e canzoni tra il comico e il cantautore Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco conVS– Il, una nuova sfida fra battute e canzoni, dopo il grande successo degli show del 2023. Da luglio (data zero il 12 luglio a Capannori – LU) abbracceranno di nuovo il loro pubblico con una serie di appuntamenti, per oltre due ore di spettacolo, a cui si aggiungono ora 2 nuovi show a Baia Domizia – CE (Summer Festival – Arena Dei Pini) il 29 luglio e a Carmagnola – TO (Foro Festival – Piazza Italia) il 6 settembre. Il calendario aggiornato diVS– Il12 luglio – CAPANNORI (LU) – AREA VERDE (DATA ZERO) 17 luglio – FERMO – VILLA VITALI 20 luglio – LA SPEZIA – ESTATE SPEZZINA – PIAZZA EUROPA 24 luglio – LIGNANO SABBIADORO (UD) – SUNSET FESTIVAL – ARENA ALPE ADRIA 25 luglio – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL – CASTELLO CARRARESE 29 luglio – BAIA DOMIZIA (CE) – SUMMER FESTIVAL – ARENA DEI PINI (NUOVA DATA) 31 luglio – OTRANTO (LE) – FOSSATO DEL CASTELLO 2 agosto – SIRACUSA – TEATRO NEAPOLIS – ARA DI IERONE 3 agosto – MILAZZO (ME) – MILAZZO ESTATE FESTIVAL – CASTELLO DI MILAZZO 6 agosto – FOLLONICA (GR) – SUMMER NIGHTS – PARCO CENTRALE 7 agosto – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO 9 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI 10 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTIGLIONCELLO FESTIVAL – CASTELLO PASQUINI 12 agosto – REGGIO CALABRIA – PIAZZA CASTELLO 28 agosto – MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA PALAZZO TE 30 agosto – PISA – SUMMER KNIGHTS – PIAZZA DEI CAVALIERI 31 agosto – PRATO – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO – PIAZZA DUOMO 6 settembre – CARMAGNOLA (TO) – FORO FESTIVAL – PIAZZA ITALIA (NUOVA DATA) 7 settembre – LANGHIRANO (PR) – PIAZZALE MELLI I biglietti per la data di Baia Domizia sono disponibili in prevendita dalle ore 14.