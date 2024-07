Nino D’Angelo allo Stadio Maradona Marco Mengoni ospite a sorpresa

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sabato 29 giugno, loDiego Armandoa Napoli ha celebrato la carriera dicon il concerto evento I miei meravigliosi Anni ‘’80 e non solo!. Durante la serata, il cantautore partenopeo ha ripercorso con i fan i momenti più significativi del suo percorso artistico in uno dei luoghi emblematici della sua città. “Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena”, raccontava il cantautore alla vigilia dello show. “Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia. Una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo. Per me è anche un modo per fare una dedica ‘all’artista col caschetto’ che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora.