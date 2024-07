Mercati spinti da un risultato della destra francese sotto le previsioni Parigi e Milano le migliori in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per ora istanno a guardare. C’è anzi un po’ di sollievo visto che l’avanzata del Rassemblement National di Marine Le Pen non è stata così impetuosa come alcuni sondaggi lasciavano presagire. Al secondo turno esiste la possibilità che l’estremavenga arginata da un’alleanza tra il partito di Macron e la sinistra. I rendimenti dei titoli di Stato, l’indicatore che più vicino riflette il rischio paese, sono quasi fermi. Un decennalepaga il 3,32%, solo 2 punti base in più di ieri. Il Btp italiano, uno dei bond europei che più risentono delle turbolenze nell’area euro, è pressoché fermo al 4,08%. Per entrambi scende il differenziale (spread) con l’equivalente titolo tedesco, oggi al 2,58% (+ 8 punti). Discorso non dissimile per le borse.