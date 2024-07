La Signora delle Comete a Napoli Est | Amalia Ercoli Finzi nella sede di Space Factory che gli intitola una missione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024), la “”, è stata oggi in visita alladel Polo Tecnologico “Fabbrica dell’Innovazione” diest. Prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, la scienziata ha costruito una carriera straordinaria contribuendo significativamente allo svilupposcienze spaziali. Ha lavorato su importanti missioni tra cui Rosetta, dove ha svolto un ruolo cruciale come Principal Investigator dello strumento SD2 (Sample Drill and Distribution), progettato per perforare la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e raccogliere campioni di materiale. Durante la sua visita al Polo Tecnologico –del Gruppo– la professoressa ha visitato l’Officina dello Spazio, la più grande area del Mezzogiorno dedicata alla progettazione e sviluppo di prototipi per esperimenti in condizioni di microgravità e rientro dallo Spazio.