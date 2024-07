La dedica di Vasco Rossi a Matteo Salvini | Basta poco solo essere un po’ ignoranti come lui – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Anche durante l’ultima tappa pugliese del suo tourha riservato un pensiero al leader della Legasulle note di uno dei suoi celebri brani. «», canta Blasco davanti agli spettatori al San Nicola di Bari, «perintolleranti»,recita la canzone uscita del 2008. Sul palco però il cantante devia dal testo tradizionale e aggiunge: «Ditelo a», e poi prosegue «esserun po’». Chiosando: «». Un ritornello cheha aggiunto ormai quasi in pianta stabile al testo originale della canzone, considerando che sono ormai numerosi i concerti in cui ha deciso di fare la stessaal vicepremier. Leggi anche: L’abbraccio tra Elly Schlein e Elodie sul carro del Pride di Milano: «Vogliamo una legge contro l’odio» – IlLa Nasa hato un asteroide ad Annalisa Emma Marrone dal palco contro gli hater: «Non mi faccio dire da quattrovestirmi: la perfezione non esiste» – IlL'articolo La “” di: «un po’lui» – Ilproviene da Open.