Il vescovo Assisi si prepara alla canonizzazione di Acutis

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Siamo felici che il Papa abbia annunciato, insieme con tanti altri Santi, ladel beato Carlo, i cui resti mortali sono conservati presso il Santuario della Spogliazione di. La data non è stata ancora determinata, ma siamo certi che il Santo Padre vorrà scegliere un'occasione significativa, immaginiamo nel prossimo anno giubilare, perché la testimonianza del nostro Carlo continui ad incidere sulle coscienze, specialmente dei giovani e degli adolescenti ma non solo, suscitando un grande amore per Gesù Eucaristia e un grande desiderio di santità sulle sue orme e quelle dei Santi a cui egli si è ispirato, in modo speciale Francesco d'": a dirlo è ildi, monsignor Domenico Sorrentino. "In questi mesi - continua il- la nostra Chiesa difarà del suo meglio per accogliere tanti pellegrini e devoti che si stanno moltiplicando nel mondo.