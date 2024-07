I Cesaroni tornano in tv | quando arrivano i nuovi episodi e chi resta del cast

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il tanto atteso ritorno de 'I' è stato ufficialmente annunciato da Claudio Amendola. La notizia era già trapelata qualche mese fa da Antonello Fassari ma adesso c'è la conferma: le riprese della 7 stagione inizieranno a novembre e isaranno trasmessi entro il 2025. Dopo l'annuncio di Amendola, anche Max Tortora ha condiviso la notizia sulla sua storia Instagram, facendo presupporre un suo ritorno sul set. Ma chi altro si unirà ad Amendola, Fassari e Tortora sul set romano della Garbatella? Al momento il resto delè avvolto nel mistero ma si torna a parlare della coppia Alice e Rudi, interpretati da Micol Olivieri e Niccolò Centioni, che dopo la partecipazione a Pechino Express non sono rimasti in buoni rapporti. Dopo l'annuncio del ritorno della serie, Centioni ha condiviso sui social un video in cui fa una classifica dei personaggi dell'amata serie Mediaset da 1 a 10.