Fuga di gas a Roma strade chiuse e caos sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024)ferrovie a causa di unadi gas ad Ottavia nel pomeriggio di lunedì primo luglio 2024: sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle forze dell’ordine per interventi tecnici. Alcunesono rimastenella zona ed è esploso ilin diverse stazioni: treni sospesi e in ritardo nella.Leggi anche: Francia, Meloni: “Vogliono emarginare chi non vota a sinistra. Ma ormai”. Non appena scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno ancora operandotubatura guasta che risulta essere di alta pressione. Presente anche il funzionario di servizio sul posto. Alcune famiglie degli appartamenti adiacenti sono state temporaneamente evacuate. Sono stati sospesi i treni che viaggiano tra Monte Mario e La Storta,via Casal del Marmo e via Trionfale, chiusa temporaneamente anche la strada tra l’incrocio del Grande Raccordo Anulare e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.