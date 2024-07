Fondotinta semipermanente? Potrebbe essere la svolta estiva ma occhio alle controindicazioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il trucco permanente è ormai fortunatamente sdoganato, anzi. Soprattutto in estate, quando il caldo rende scomodo o poco funzionale il trucco, ci viene in soccorso una delle nuove tecniche perfette per chi ama avere una base glow e uniforme sempre. Si tratta del, il cosiddetto BB glow, che in Corea spopola tantissimo. E noi, che amiamo e veneriamo la routine delle donne coreane, siamo prontissimi ad apprendere tutto su questa tecnica. Si tratta infatti di un booster di ingredienti perfetti per la pelle e per, come dicevamo, uniformare l’incarnato. Il tutto unito a una leggera colorazione che aiuta a mantenere un colorito omogeneo e sano. Corregge infatti discromie e rossori, grazie alla colorazione, ma anche a tutti principi attivi contenenti nelle ampolle.