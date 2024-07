Final Fantasy 14 | Dawntrail segnalati gravi problemi di natura tecnica su Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 1 luglio 2024) Square Enix ha rilasciato appena pochi giorni fa14:in Accesso Anticipato, consentendo a chi ha preordinato la quinta espansione del popolare MMORPG del publisher giapponese di giocarci qualche giorno prima del lancio ufficiale, fissato nello specifico nella giornata di domani del 2 Luglio 2024. Ma come riportato da Windows Central non tutto sta andando per il verso giusto, visto che la versioneXS dipresenta al momento della stesura di questo articolo deidi. Il portale online rivela infatti di aver ricevuto diverse segnalazioni dagli utenti, secondo le quali questa build ad accesso anticipato di14:è piena ditecnici che causano dei frequenti arresti anomali e blocchi del gioco.