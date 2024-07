F1 GP Gran Bretagna 2024 | programma orari tv streaming Calendario 5-7 luglio a Silverstone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Effetto back-to-back per i piloti e i team di F1. Dopo l’appuntamento in Austria, bisognerà subito prepararsi al prossimo week end a), indal 5 al 7. Sul celebre tracciato britannico non mancheranno gli spunti di interesse, posteriori alla tre-giorni in Stiria. Una pista dalle caratteristiche simili a quella di Barcellona, condi accelerazioni e curvoni velocissimi. Un banco di prova per tutte le monoposto, in primis la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite del problema del bouncing. La SF-24, in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico, è instabile e questo aspetto sta condizionando non poco la prestazione del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.