Europei 2024 la Francia ai quarti grazie al nono autogol del torneo Battuto il Belgio 1-0

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lasi è qualificata aidi finale deglidi Germania. Nella sfida contro ilè stato decisivo un, ildall’inizio del, da parte di Vertonghen a cinque minuti dal novantesimo. Mbappé e compagni aidi finale sfideranno la vincente tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Slovenia di Sesko e Ilicic (partita in programma alle 21 di lunedì). I blues si riscattano tre anni dopo l’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera (che in questa edizione ha fatto lo stesso “scherzetto” all’Italia). La squadra di Deschamps prosegue così la strada verso la finale per tentare di conquistare l’Europeo, competizione che non vince dal 2000. In questo percorso la prima squadra a pagare è il, probabilmente nell’ultima occasione della propria generazione d’oro di ambire a un trofeo.