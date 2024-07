Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è tenuta oggiildi(RM) un’udienza per il processocontro– per un suonel 2020 su(oggi “X”) – nell’ambito del quale il Sindacato Autonomo di Polizia a ottobre è stato ammesso come parte civile. Processo adefinì sul social “4 maiali gli appartenenti alla Polizia di Stato e al SAP” Ildel SAP, Stefano Paoloni, costituitosi parte civile con l’Avvocato Valter Biscotti, è statocome testimone e ha confermato le accuse della denuncia depositata a suo tempo, nella qualedefinì 4 maiali gli appartenenti alla Polizia di Stato e al SAP. Processo aattaccò il comune di Ferrara in merito ala tragica uccisione “di un ragazzino inerme” In particolare, nelnel 2020 – riferisce ancora ildel SAP – si leggeva: “Caro Comune di Ferrara anche se avete messo l’installazione ‘la Monnezza’ proprio a denunciare che chi uccise un ragazzino inerme furono 4 maiali della @Poliziadistato di Ferrara (@sindacatoSap ancora in servizio, potreste far sare i cassonetti? Grazie #AldroVive #Ovunque”.