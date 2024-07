Capello | Thuram? Ho parlato con papà Lilian contento di una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)ha detto la sua su Marcus, giocatore dell’Inter oggi titolare in Francia-Belgio. L’ex allenatore rivela un piccolo discorso con. TANDEM TRANSALPINO – Fabio, direttamente da Dusseldorf per Francia-Belgio, haa Sky Sport prima dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. L’ex allenatore si pronuncia sul giocatore dell’Inter, Marcus: «di questa posizione nuova, giocherà una grande partita. Mbappe? Col fastidio della mascherina avrà qualche problemino, perché può non vedere bene. Ma ho grande stima di lui, può creare cose da nulla, è senz’altro un giocatore unico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Hocondi una») © Inter-News.