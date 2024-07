Attivata la clausola la Roma ha tre giorni per convincere Dybala a restare

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 1 luglio 2024) Paulodeve decidere il proprio futuro ora che si èla: in treladevel’argentino Nonostante l’imminente matrimonio, l’umore di Paulo– almeno relativamente alla sua professione – non può essere dei migliori. La Joya fa ancora i conti con la delusione della mancata convocazione alla Coppa America con il ct dell’Argentina Scaloni che lo ha tenuto fuori un po’ a sorpresa. Una situazione che pesa sul morale dell’ex Juventus che nell’ultima stagione ha provato con gol e assist a trascinare lain Champions League. Missione fallita, nonostante sedici gol e dieci assist complessivi. Anche il prossimo annosarà fuori dalla principale competizione europea e questo non può che far riflettere il talento sudamericano sul suo futuro.