Atp ranking aggiornato a lunedì 1 luglio 2024 | nessuna variazione in top-10 Sinner davanti a tutti

(Di lunedì 1 luglio 2024) IlAtpnon vede variazioni nella top-10 rispetto alla scorsa settimana. All’inizio del torneo di Wimbledon quindi Jannikè saldamente al comando della classifica mondiale, con un vantaggio di oltre 1500 punti su Novak Djokovic e di più di 1700 su Carlos Alcaraz. Piuttosto stabili anche le posizioni degli altri italiani presenti in top-100 alla vigilia del terzo Slam stagionale. Ritocca il proprio bestFlavio Cobolli, che scala una posizione dopo le prime vittorie in carriera sull’erba in quel di Eastbourne. Recupera qualche posizione anche Fabio Fognini, che sale al numero 94. Di seguito la situazione aggiornata. Atpin top-10,IlJannik9890 punti Novak Djokovic 8360 Carlos Alcaraz 8130 Alexander Zverev 6905 Daniil Medvedev 6445 Andrey Rublev 4420 Hubert Hurkacz 4235 Casper Ruud 4025 Alex De Minaur 3830 Grigor Dimitrov 3750 Gli altri italiani in top-100 25.