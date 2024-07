Arbitri organici 2024 2025 | dismessi dalla CAN A-B Baroni Camplone Gualtieri Minelli e Volpi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Niccolòdella sezione di Firenze, Giacomodella sezione di Pescara, Matteodella sezione di Asti, Danieledella sezione di Varese e Manueldella sezione di Arezzo sono gliCAN A-B su decisione degli organi nazionali dell’AIA. Sono dunque in cinque i fischietti avvicendati, tutti solitamente impegnati in Serie B e raramente nella massima serie, erano in bilico ma si salvano in extremis Daniele Rutella della sezione di Enna e Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. C’è anche la singolare situazione che riguarda l’arbitro Daniele Orsato: resta in organico perché sta dirigendo – proprio stasera Portogallo-Slovenia e forse la finale di Berlino – a Euro, ma dopo questa manifestazione, come già annunciato, chiuderà le carriera e dunque verrà dismesso su domanda presentando le proprie dimissioni.