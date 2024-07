Ansia da batteria dei dispositivi hi-tech scarica? Non più se seguite questi consigli e mettete in valigia o in borsa i nuovi powerbank compatti potenti e anche wireless

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024)da? A tutti è capitato almeno una volta di trovarsi in situazioni spiacevoli quando lo smartphone si spegne improvvisamente durante una giornata frenetica. Fattore fondamentale nella scelta del cellulare perfetto, infatti, è l’autonomia della. Ma, soprattutto quando si è in vacanza,eReader, fitness tracker, smartwatch, action cam e altrihi-usati per immortalare e godersi le giornate estive, possono presentare lo stesso problema. «Compiti per le vacanze? Spegnete il cellulare»: ilo di Vincenzo Schettini ai suoi studenti X Secondo uno studio condotto da Dscount’s, l’utente medio tocca lo smartphone 2.