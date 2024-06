Veronica Ferraro fa un video in cui allude a Fedez | Non mi è mai piaciuto il rapper risponde

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 30 giugno 2024)nelle ultime ore si sarebbero lanciati delle frecciatine a vicenda senza mai nominarsi, ma l’allusione, seppur non esplicita, in molti l’hanno colta e io ve la riporto fedelmente. A iniziare è stata, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni che, proprio col suo aiuto, ha realizzato unlipsync su TikTok con un audio di Tina Cipollari e Gianni Sperti estratto da una puntata di Uomini & Donne. Nel dettaglio i due opinionisti hanno così battibeccato: “Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai“. “Io l’ho pure difeso!“. “Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà“. “L’ho difeso! Io ci credevo!“. “Tu credi anche alla Befana!”. Unche sarebbe un’allusione a, tant’è che lui oggi ha risposto via storie su Instagram citando una frase del suo ultimo singolo Sexy Shop.