Ufficiale Sinner è appena arrivato l’annuncio che tutti temevano

(Di domenica 30 giugno 2024), la voce fuori dal coro e quelinaspettato e a lungo temuto: adesso è, ecco cosa accadrà. Né Jannike né Carlos Alcaraz gradiscono che si parli di eredità. La cosa li lusinga, quello è poco ma sicuro, ma preferiscono rivendicare la propria individualità piuttosto che essere assimilati agli eroi che hanno scritto le pagine più belle della storia del tennis. Tanto è vero che, ogni volta che qualcuno si lancia in un paragone di questo genere, cercano di bissare e di cambiare discorso. Jannikè il numero 1 del mondo dallo scorso 10 giugno (LaPresse) – Ilveggente.itIn mezzo ad un coro di persone che non fa altro che designarli come successori dei vari Djokovic, Federer e Nadal c’è, tuttavia, chi pensa che ci sia un abisso tra le due generazioni in questione.