Spalletti resta ct della Nazionale Nessun passo indietro dopo la figuraccia con la Svizzera

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giugno 2024 –alla guida. Lo ha detto il presidenteFgci, Gabriele Gravina nella conferenza stampala debacle che ha visto l’Italia malamente eliminata per 2-0 dallanegli ottavi di finale del Campionato Europeo. Italian Football Federation (FIGC) President Gabriele Gravina (R) and Italy's head coach Lucianoattend a press conference at the team's base camp in Iserlohn, on June 30, 2024, after they were eliminated by Switzerland in a round of 16 match of the UEFA Euro 2024 football championship. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)Ct ". Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con il mister: sono pragmatico e penso sia impensabile risolvere i problemi abbandonando un progetto che dal primo momento abbiamo detto che sarebbe stato triennale.