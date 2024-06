Quali piante aromatiche si possono piantare insieme e quali no

Leggi tutta la notizia su iloveartigianato

(Di domenica 30 giugno 2024) Lesono una preziosa aggiunta a qualsiasi giardino o orto, offrendo non solo una varietà di aromi deliziosi, ma anche numerosi benefici per la salute e l’ambiente.può essere vantaggioso per diversi motivi, ma è importante conoscereessere coltivate con successo fianco a fianco epotrebbero non andare d’accordo. In questo articolo, esploreremosie perché, oltre a individuarecombinazioni evitare.che siMaggiorana e timo: La maggiorana e il timo sono entrambi membri della famiglia della menta e si trovano bene. Entrambe preferiscono un terreno ben drenato e soleggiato, e la loro vicinanza può favorire una crescita sana e vigorosa.