(Di domenica 30 giugno 2024) Questione di competenze. La, National Aeronautics and Space Administration, forse la maggiore autorità sulla Terra per quanto concerne lo spazio, haunadla nostra popstar è laureata in Fisica. Dunque, i suoi non sono solo meriti artistici, per quanto la sua Storie brevi con Tananai sta confermando il suo status di tormentone, ma anche scientifici. O quanto meno di affinità. Del resto, come lei stessa ha raccontato in più di un’occasione, la laurea in Fisica è stata una scelta di vita e di passione. Nella Discovery Circumstances del piccolo oggetto celeste chiamato “20014”, si legge: “Scarrone è una cantante e cantautrice italiana. È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale, raggiundendo un grande successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto molti premi e dischi di platino“.