Nuovi locali all’auditorium L’inaugurazione è una festa

(Di domenica 30 giugno 2024) Tutta la comunità in. Una comunità fatta di giovani, cittadini, educatori, associazioni e istituzioni si è ritrovata a Fucecchio, prima sul Poggio Salamartano e poi al Parco Corsini, per celebraredeidell’auditorium La Tinaia e del Centro giovani Sottosopra. La sindaca Emma Donnini, l’arciprete della collegiata di Fucecchio Andrea Pio Cristiani, e il direttore della Fondazione CR Firenze, il dottor Gabriele Gori, che ha sostenuto il progetto di ristrutturazione sul bando comunale “Spazi attivi – percorsi di rigenerazione urbana 2022”, sono intervenuti per sottolineare l’importanza del forte senso di comunità di Fucecchio, con bambini e ragazzi protagonisti in spazi per incontri, laboratori, iniziative e momenti formativi, anche in collaborazione con scuole e associazioni giovanili.