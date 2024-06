Nuove pavimentazioni Le strade interessate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) I lavori stradali che prenderanno il via nel corso della prossima settimana, in diverse zone del centro. Via Don Minzoni da domani, a tratti sull’intera via, vedrà restringimenti della carreggiata e interdizione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto dell’opera mercoledì. Via Don Sturzo, giovedì, avrà restringimenti della carreggiata e l’interdizione della sosta in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per rifacimenti localizzati nella pavimentazione stradale. Via Frassinago, da venerdì, sarà chiusa per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto dei lavori il 10 luglio. Via Santo Stefano, da domani, nel tratto tra via Guerrazzi e via Farini, avrà dei restringimenti della carreggiata e la sosta sarà vietata in corrispondenza dei tratti interessati dai lavori per la rimozione basoli smossi e riempimento provvisorio in asfalto.