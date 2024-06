La Svizzera sapeva che avrebbe distrutto l’Italia dice Yakin

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-29 21:25:27 Breaking news: L’allenatore dellaMuratha detto che i Natino chero “quando i loro avversari negli ottavi di finale di Uefa Euro 2024 hanno iniziato con quattro in difesa – e hanno lasciato ai tifosi la decisione se l’Inghilterra o la Slovacchia sarebbero state le migliori avversarie nel torneo. quarti di finale. I giocatori disono sembrati nettamente superiori ai detentori della vittoria per 2-0, segnando grazie al gol di Remo Freuler al 37? e al tiro di Ruben Vargas 27 secondi dopo l’intervallo. “È incredibile cosa sta succedendo qui”, ha detto l’ex nazionale svizzeroa SRF, tramite Blick. “Ci siamo divertiti in ogni stadio. Un grande elogio ai tifosi. “Sapevo che se gli italiani fossero arrivati ??con la difesa a quattro, li avremmo distrutti.