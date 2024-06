La senatrice a vita Segre e le derive antisemite | Sarò ancora cacciata da qui?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) È una domanda forte, che non può lasciare indifferenti, perché a scandirla non è una persona qualsiasi: "Dovrò esseredal mio Paese come sono stata giàuna volta?", chiede, a 93 anni, Liliana. Lanata il 10 settembre 1930 a Milano, deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 per via delle proprie ascendenze ebraiche, miracolosamente sopravvissuta al lager (e allo sterminio di tutti i familiari), affida a La7 le proprie preoccupazioni sul futuro dell’Italia. Il quadro di antisemitismo e razzismo emerso dall’inchiesta di Fanpage sulle reali opinioni degli iscritti a Gioventù nazionale (il movimento giovanile di FdI), già costato la poltroncina alle piccole leader Flaminia Pace ed Elisa Segnini, getta lanel più profondo sconforto.