Il video del wurstel e i parassiti al microscopio è falso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Circolano diverse clip che mostrerebbero la presunta realtà contenuta in certi “cibi spazzatura”. Uno di questiriguarda un pezzo dialche mostrerebbe deie altri oggetti estranei, portando a convincere che stiamo acquistando cibo pericoloso nei nostri supermercati. In realtà, andando alla fonte, si scopre che sono clip alterate. Per chi ha fretta Ilinizialmente tagliato nelnon è quello poi sottoposto al. L’autore delha usato un altro, bianco, per poi sporcarlo lui stesso. In un secondo, l’autore mostra tutte le operazioni svolte per sporcare il. Lo scopo deidell’autore è quello di spiegare come sia facile imbrogliare le persone, spiegando poi le tecniche usate.