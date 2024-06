F1 Oscar Piastri | Ho un po’ di rimpianti perché la vittoria era vicina ma abbiamo una grande macchina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Un GP d’Austria decisamente movimentato quest’oggi, tappa del Mondiale 2024 di F1. Il confronto rusticano tra Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) è costato a entrambi, vista la condotta di Max all’ingresso di curva-3, con contatto che ha estromesso il britannico dalla gara per i danni riportati, ed è costata una penalità di 10? a Max, giunto quinto. Tra i due litiganti, ha goduto il britannico George Russell (Mercedes), che si è imposto davanti all’australiano(McLaren) e alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, mentre l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc ha terminato in undicesima posizione, vittima di un contatto in curva-1 poco dopo il via proprio con. Australiano un po’ rammaricato per un successo che avrebbe potuto esserci, ma che la sanzione di ieri per track-limits è costata tre posizioni in griglia: “Ci sono tanti se, partendo da ieri.