Correa via dall’Inter il River Plate c’è ma non subito! La situazione – Sky

Joaquin Correa torna all'Inter dopo una stagione di prestito al Marsiglia che si è rivelata tutt'altro che positiva. Presto sarà di nuovo a Milano e come riportato da Sky Sport, la situazione per lui non è delle più rosee. L'Inter lo vuole cedere, ma non da protagonista, considerata la sua situazione contrattuale. VIA– Joaquin Correa, arrivato con grandi speranze a Marsiglia, non è riuscito a trovare continuità e prestazioni convincenti, portando così alla decisione di non proseguire l'avventura in Ligue 1. Con un anno di contratto ancora in essere, il club nerazzurro non intende tenerlo in rosa per la prossima stagione. La volontà dell'Inter è infatti quella di cedere il calciatore in questa finestra di mercato, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto.