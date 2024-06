Clamoroso Salernitana! Sottil presenta le dimissioni prima di cominciare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Momenti di grande tensione in casa. Il nuovo allenatore Andreahato ledopo essere stato scelto come nuovo tecnico della squadra. CAMBIO BRUSCO – Dopo la brusca interruzione delle trattative con il fondo americano Brera Holding. Il presidente Danilo Iervolino ha deciso di porre fine ai negoziati per la cessione del club, una mossa che ha causato un vero e proprio terremoto all’interno della società campana. La decisione di Iervolino ha portato a un ridimensionamento delle ambizioni del club, lasciando un clima di incertezza e delusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In questo contesto di incertezza, il neo tecnico Andreaavrebbe deciso di rassegnare le proprie, pochi giorni dopo il suo arrivo alla guida della squadra.