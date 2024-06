Ancora in città o già in vacanza alle prese con il clima monsonico o il solleone Le idee più eleganti da cui prendere spunto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 30 giugno 2024) Un inizio Estate senza certezze. Se il tempo da nord a sud sembra non seguire più le stagioni, l’outfit è influenzato, come sempre, dcontingenze del periodo. Come vestirsi a luglio 2024? Necessaria una buona dose di adattamento all’imprevisto, oltre che una sempre vigile attenzione al dettaglio. Come vestirsi a giugno 2024: 5 look da provare X Leggi anche › Come vestirsi a Giugno 2024? 5 nuovi, freschi outfit d’inizio Estate Non solo le ultime tendenze da seguire in questa Primavera-Estate 2024 e i must-have da mettere in valigia, approfittando anche dei vicinissimi saldi.