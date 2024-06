Volley Serie B Arno Toscana il bomber Da Prato passa ai Lupi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) L’Garden perde i big. A Castelfranco cambiano maglia in tre, in una squadra che però non si abbatte, rinnovando con coach Mattioli, con Piccinetti come vice. Il, capitan Daai, dopo sette campionati alla corte di Volterrani e, con lui, rimpingua le file santacrocesi, il centrale Simoni, altro atleta di valore, esploso nell’ultima stagione, con unadi grosse prestazioni, che non hanno lasciato insensibile il club biancorosso, pronto a fiondarsi su questo prospetto di indubbie qualità. In partenza da Castelfranco anche Nicotra, che saluta dopo cinque stagioni in biancoverde, accettando la corte del GruppoPontedera del tecnico Nuti. Nicotra, giocatore esperto e di categoria, volitivo ed agonista, farà coppia con Lumini, sostituendo Del Campo, accordatosi con la Sestese.