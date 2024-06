Tour de France a Firenze | il mondo in piazza della Signoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 -è al centro dell'attenzione sportiva mondiale con il passaggio delde, una delle competizioni ciclistiche più prestigiose e seguite al. La suggestiva cornice di Palazzo Vecchio ha fatto da sfondo a questo evento storico, che ha visto i ciclisti attraversare il centrocittà, offrendo uno spettacolo unico agli spettatori. Migliaia di persone si sono riunite lungo tutto il percorso fino a, il cuore storico, invaso da una folla entusiasta che attendeva con trepidazione i ciclisti. Laè stata transennata per garantire la sicurezza dei partecipanti mentre i corridori attraversavano questo angolo simbolo di. L'arrivo deldeha rappresentato un evento di straordinaria importanza non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per tutta la cittadinanza.