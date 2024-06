Svizzera-Italia Spalletti | Dobbiamo fare di meglio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 29 giugno 2024), azzurri dia Berlino dentro o fuori.sabato 29 giugno alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino, lo stesso stadio in cui gli Azzurri trionfarono con la Francia ai Mondiali 2006. Ottavi di finale Euro 2024 a cui la Nazionale del ct toscano Lucianoè approdata col gol last minute di Zaccagni con la Croazia. Partita dentro o fuori per entrambe le squadre per conquistare il pass quarti di finale. Diretta Rai Uno. Partita diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, che ha diretto nel 2022 la finale del Mondiale Argentina-Francia diventando il primo arbitro polacco ad arbitrare una finale iridata. Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Quarto ufficiale l’argentino Facundo Tello, Var il polacco Tomasz Kwiatkowski e Avar il connazionale Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert.