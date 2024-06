Storia d’amore | il nuovo video dell’Orchestraccia su youtube

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) -‘’: in uscita sul’ultima produzione: ‘’ di Adriano Celentano in una versione club disco. Per la regia di Alfonso Paoletta e con la partecipazione di tanti giovani attori, questoè uno sguardo verso le nuove generazioni e un ponte verso il passato della musica italiana.Un brano degli anni settanta che viene rinfrescato e rinnovato diventando una hit da disco pur conservando gli stilemi tipici delle sonorità del gruppo capitanato da Marco Conidi. Ladelsi snoda tra vari livelli, da una parte tutti gli esponenti della band e da una parte un gruppo di adolescenti. In un club diroccato di periferia si consuma unagiovanile tra danze e balli, novelli Romeo e Giulietta dei tempi nostri due ragazzi scoprono l’amore adolescente e puro sulle note di questa canzone che sembra essere stata scritta oggi.