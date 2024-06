Rifiuta la nutrizione artificiale Asl le nega la morte assistita La denuncia dell’associazione Coscioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Firenze, 29 giugno 2024 – A una donna di 54 anni affetta da sclerosi multipla progressiva una Asl Toscana avrebbeto, secondo quanto afferma l’associazione “Luca”, l'accesso allaa seguito del suo rifiuto di sottoporsi allacon la Peg. La donna si è rivolta alla “”. La 54enne, si spiega ancora, «ha diffidato l'Azienda sanitaria competente per averleto l'accesso allasulla base del fatto che, per potervi accedere, secondo la sentenza costituzionale Cappato-Antoniani (242/2019) occorre essere 'tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale’. «Alla paziente, totalmente paralizzata - riferisce l'associazione-, era stata prescritta la Peg, ovvero la, in quanto costantemente a rischio di vita per polmonite da soffocamento «ma la donna avevato» perchè la Peg, «nella sua condizione, era considerata un accanimento terapeutico a cui non si voleva sottoporre».