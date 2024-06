Prima il tatuaggio poi la numero 9 | l’omaggio in maglia Lakers di Bronny James al rapper americano Juice WRLD

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) “Prendere l’inferno per trasformarlo in qualcosa di positivo”. Alla suastagione in Nba,ha scelto di indossare la9 in quel di Los Angeles. Il motivo? Si tratta delal suopreferito,: il 9 è un 6 capovolto, come più volte spiegato dallo stesso cantante. Un modo per trasformare qualcosa di negativo in positivo. Da 666 (infernale) a 999. Un messaggio tra le righe per: scelto alla55 del draft Nba, l’inferno è tutto quello che lo circonda. Dalle critiche al titolo di “raccomandato”. Vulnerabile e introspettivo nei testi, idolo per molti. Anche per, pseudonimo di Jarad Anthony Higgins, è morto all’età di 21 anni all’aeroporto di Chicago – nel 2019 – a causa di un attacco epilettico per un’overdose di sostanze stupefacenti.